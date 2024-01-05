 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi. Maçın ardından yapılan basın toplantısında Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu açıklamalarda bulundu. Topraktepe, takımın boyunun uzamasıyla aksaklıklar yaşandığını belirtirken, Uğurlu ise önde oynamayı sevdiklerini ve genç oyunculara güvendiklerini söyledi.

Beşiktaş, Kasımpaşa\'ya 3-1 mağlup oldu
05.01.2024 - 23:20,
Abone Ol

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Alan ve zaman bırakmadan önde oynamak istedikleri bir mücadeleyi geride bıraktıklarını belirten Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, "Kazanmak istiyorduk. Rakibinin ön hattının tehlikeli olduğunu biliyorduk. Takım boyumuzu kısaltmamız gerekiyordu. Takımın boyu uzayınca aksaklıklar oldu. Arka taraf öne gelemedi. Ön taraf da arkaya destek olamadı. İkinci toplarda sıkıntı yaşadık. İkinci yarıya daha iyi başlamak istedik ama olmadı. Yenildik çok üzgünüz" diye konuştu.

"GENÇ OYUNCULARA GÜVENİM SONSUZ"

Takımdaki genç oyuncularla 2,5 senedir çalıştığını aktaran Topraktepe, "Oyuncuların yukarıya çıkmaları için emek sarf ediyorum. Mustafa Hekimoğlu iyi bir oyuncu olacak. Ghezzal'ın idmanlarda çıkışı var. Tecrübeli oyuncu oynatmak istedim. Genç oyunculara güvenim sonsuz. Gençleri oynatırken onlara zarar vermemek çok önemli. Tabii ki en iyi yerlere gelecekler, oynayacaklar. Biraz zaman lazım" diyerek sözlerini tamamladı.

SAMİ UĞURLU: ÖNDE OYNAMAYI SEVİYORUZ

Karşılaşmaya çok ciddi hazırlandıklarını belirten Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Bizim maçın çok farklı senaryoları var. Takım olarak çok ciddi hazırlandık. Beşiktaş'taki eksikleri biliyorduk. Ne oynayacaklarını biliyorduk. Bizim de 6 sakat oyuncumuz vardı. Bir de milli takıma giden oyuncumuz var. Eksiklerimiz vardı. Omeruo'nun yokluğunun bizi zor durumda bırakacağını biliyorduk. Oyun temposunu yukarıya taşıdık. Geri kalan iki haftanın en çok koşan, en çok ikili mücadele kazanan takımıydık. Daha önce de yapmıştık. Bu oyunu, önde oynamayı seviyoruz. Bunu da iyi yapıyoruz. İlk yarı 16 gol atan takım bizimle beraber sezon boyunca 53 gol atmıştı. Aynısını bu sezon da yapmak istiyoruz. Önde yaptığımız baskıdan başlayarak hızlı hücumları planlamıştık. 60-70'leri bulabilirsek oyunun bize döneceğini biliyorduk. Beşiktaş'ta eksikler çok konuşuluyor ama Cenk girdi. Kulübede Tayfur, Ghezzal, Rebic vardı" ifadelerini kullandı.

"BANA OYUNCU YETİŞTİRMEK KEYİF VERİYOR"

Maçta oyuncu değişikliği yapmadıklarını anımsatan Uğurlu, şunları kaydetti:

"Kenardaki oyuncuların hepsi akademiden yetişen çocuklar. Genç oyunculara güveniyoruz. Orada hocalık yapmamın etkisi vardı. Ağabey gibi oynadılar. Karşılarında Muleka gibi bir oyuncu vardı. Daha sonra Cenk. 17 yaşındaki çocukların tamamen oyuna konsantre olarak geriye düşmeye rağmen oyuna dönmeleri çok önemli. Yasin milli takıma gidecek, diğerlerini de kazandırmak istiyoruz. Bana oyuncu yetiştirmek, kazandırmak keyif veriyor. Tabii ki eksikler var. Vizyon ve geliştirmemiz gereken çok şey var. Kendimizi geliştirerek ileriye doğru gitmek istiyoruz."

"AYTAÇ KARA LİGİN EN İYİ ORTA SAHASI"

Aytaç Kara'nın performansına yönelik bir soruya ise Uğurlu, "Vincenzo Montella ikili iletişimleri çok doğru bir hoca. Aytaç'ı değerlendireceğini düşünüyorum. Aytaç özelinde baktığımızda ligin en iyi orta sahası. Türkiye ligindeki box to box'ı en iyi oynayan Türk oyuncudur. Kendi hedefine ulaşacağına eminim. Bu performansı göz ardı edilmeyecektir" yanıtını verdi.

"NUNO DA COSTA AYAK PARMAĞI KIRIK OYNADI"

Karşılaşmada hat-trick yapan Nuno da Costa ile ilgili ise Sami Uğurlu, "Ayak parmağı kırık oynadı. Anestezi ile sahaya çıkardık. Savaştı, onun bu özelliği takdir edilmeli. Oyuncunun ilerleyen dönemde daha iyi olacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Kasımpaşa, Beşiktaş, Basın Toplantısı, Teknik Direktör, Maç Sonucu, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu - Son Dakika


23:30
Canlı yayında aday olmayacağını açıklayan Ali Koç: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz Canlı yayında aday olmayacağını açıklayan Ali Koç: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29
AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
22:35
Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31
Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06
Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53
Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38
Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu

Son Dakika
23:30 Canlı yayında aday olmayacağını açıklayan Ali Koç: Ben başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz
23:29 AK Parti ve BBP'den yerel seçimde iş birliği görüşmesi
22:35 Ali Koç, Süper Kupa finali ile ilgili sessizliğini bozdu: Sorumluluk net Federasyon'da
22:31 Mossad adına casusluk yapan 15 kişi tutuklandı
22:06 Tahkim Kurulu Fred'in cezasında indirime gitti
21:53 Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 yenildi
21:02 Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin
20:38 Villasının tadilatını yapan işçileri darbetmekle suçlanan şarkıcı Ferman Toprak sessizliğini bozdu
20:16 Kanala devrilen araçta eşi ve 5 çocuğu can veren şahıs tutuklandı
20:06 Sosyal medya fenomeni Kıvanç ve Beril Talu çifti tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 23:49:33. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement