Beşiktaş Kasımpaşa\'ya Hazır

19.03.2026 20:29
Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçı için kadroda tek değişiklik yaptı. İlber Ortaylı anıldı ve minik bir hayal gerçekleşti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları Gençlerbirliği maçının 11'inden tek değişiklik yaparak Kasımpaşa müsabakasına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, geçen hafta deplasmanda 2-0 kazandıkları Gençlerbirliği mücadelesinden 11'inden tek değişiklik yaparak bu müsabakaya çıktı. Yalçın; savunmadan Djalo'nun yerine Uduokhai'ye şans verdi.

Beşiktaş'ın, Kasımpaşa maçı 11'i şu şekilde:

"Ersin - Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan - Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan - Oh."

İlber Ortaylı unutulmadı

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı, Tüpraş Stadyumu'nda unutulmadı. Beşiktaşlılığı ile bilinen Ortaylı için karşılaşmadan önce stadyumda anons yapılırken, Ortaylı ailesi de Kasımpaşa mücadelesini Başkan Serdal Adalı ile beraber izledi. Ayrıca İlber Ortaylı'nın torunu da seremoniye siyah-beyazlı takımla çıktı.

Ömer Kağan en büyük hayalini gerçekleştirdi

Lösemi tedavisi gören Ömer Kağan Karakurt'un en büyük hayali Tüpraş Stadyumu'nda balon uçurmaktı. Başarılı bir tedavi sürecinin ardından hastalığını atlatan Ömer Kağan, hayalini de gerçekleştirdi. Maçtan önce saha ortasına gelen siyah-beyazlı minik taraftar, onlarca siyah-beyaz balonu gökyüzüne bıraktı.

Tribünlerden dikkat çeken pankart

Beşiktaş tribünleri, Kasımpaşa müsabakası öncesi dikkat çeken bir pankart açtı. Taraftarlar, son haftalarda yaşanan hakem hatalarına değinmek için "Hak yiyenler değil, Hakkı Yeten'ler kazanacak" yazılı pankart açtı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez’i görevden aldı Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Savunma Bakanı Lopez'i görevden aldı
9 gollü müthiş maç Barcelona, Camp Nou’da gövde gösterisi yaptı 9 gollü müthiş maç! Barcelona, Camp Nou'da gövde gösterisi yaptı
Özel: Sandığı ve siyaseti koruma mücadelesini toplumsallaştırıyoruz Özel: Sandığı ve siyaseti koruma mücadelesini toplumsallaştırıyoruz
Beşiktaş, EuroCup’ta yarı finale yükseldi Beşiktaş, EuroCup'ta yarı finale yükseldi
Hülya Avşar’dan Hande Ataizi’ne yanıt: Ne derse desin Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne yanıt: Ne derse desin
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği

20:37
Sidiki Cherif’e milli takım müjdesi
Sidiki Cherif'e milli takım müjdesi
19:40
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz
19:06
Canlı anlatım: Maçta ikinci gol geldi
Canlı anlatım: Maçta ikinci gol geldi
19:03
AB’den Türkiye’ye SEPA teklifi
AB'den Türkiye'ye SEPA teklifi
18:29
Mehmet Ali Erbil’den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
18:16
Fidan’dan Arakçi’ye: Bari biz Riyad’dayken füze göndermeyin
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin
