Beşiktaş, Kasımpaşa\'ya Karşı Galibiyet Hasretini Sonlandırdı

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya karşı 2022-2023 sezonundan bu yana süren galibiyet hasretini bu akşam aldığı 3 puanla sonlandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı 2-1'le geçti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla rakibine karşı galibiyet hasretini de sonlandırmış oldu. Bu maça kadar lacivert-beyazlılara karşı son galibiyetini 2022-2023 sezonunda 5-2'lik skorla deplasmanda elde eden Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olurken, geçen sezon da sahasında 3-1 kaybedip, deplasmanda ise 1-1 berabere kalmıştı.

Bu sezonun ilk yarısında oynadığı maç da yine 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. - İSTANBUL