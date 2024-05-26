Beşiktaş, Kasımpaşa'ya mağlup olarak sezonu tamamladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Kasımpaşa'ya mağlup olarak sezonu tamamladı

Beşiktaş, Kasımpaşa\'ya mağlup olarak sezonu tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig'in en kötü sezonlarından birini geçirerek 2023-2024 sezonunu Kasımpaşa'ya mağlubiyetle kapattı. Costa'nın golüyle geriye düşen Beşiktaş, Yasin Özcan'ın golüne engel olamadı. Bu sonuçla Beşiktaş, sezonun 14. yenilgisini yaşadı ve 6. sırada tamamladı. Emrecan Uzunhan sezonun son maçında görev alırken, Ghezzal son maçına çıktı ve vedalaştı. Genç golcü Semih Kılıçsoy ise 12. golünü attı.

26.05.2024 21:35
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Süper Lig tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Beşiktaş, 2023-2024 sezonunu Kasımpaşa'da mağlubiyetle kapattı.

Karşılaşmanın 4. dakikada da Costa'dan yediği golle 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı ekip, 60. dakikada da Yasin Özcan'ın golüne engel olamadı.

Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Beşiktaş, bu sonucun ardından sezonun 14. yenilgisini yaşadı. 16 galibiyet, 8 de beraberliği bulunan Beşiktaş 56 puan toplayabildi.

Sezon 6. basamakta tamamlayan siyah-beyazlılar 52 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.

Emrecan Uzunhan sezon sonunda siftah yaptı

Sezon başında bir kavgaya karışarak sakatlanan Emrecan Uzunhan ilk kez sezonun son maçında görev aldı.

58. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un yerine oyuna giren 23 yaşındaki oyuncu, Antalyaspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor karşılaşmalarında kadroda olsa da forma giymedi.

Ghezzal son maçına çıktı

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonu itibarıyla bitecek Rachid Ghezzal, siyah-beyazlı takımla son maçına çıktı.

Önümüzdeki sezon için boşa çıkacak tecrübeli oyuncu, 79. dakikada Fahri Kerem Ay'ın yerine oyuna girdi. Ghezzal, maçın ardından siyah-beyazlı taraftarların olduğu tribüne gidip vedalaştı.

2020-2021 sezonunda siyah-beyazlı takıma transfer olan Ghezzal, Beşiktaş'ın kazandığı son şampiyonlukta önemli katkı sağladı.

Siyah-beyazlı ekipte 4 sezon geçiren Ghezzal, toplam 122 maça çıktı ve 17 gol attı.

Semih Kılıçsoy 12. golünü attı

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, Kasımpaşa karşısında 12. golünü kaydetti.

Kötü geçen sezonda siyah-beyazlıların en önemli kazanımı olarak değerlendirilen genç golcü, ligde 11 gol atarken, 1 gol de UEFA Konferans Ligi elemelerinde attı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Kasımpaşa'ya mağlup olarak sezonu tamamladı - Son Dakika

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