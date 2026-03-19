Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 2-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 2-1 Yendi

19.03.2026 22:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Goller Oh ve Orkun Kökçü'den geldi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Batuhan Kolak, Bersan Duran, Osman Gökhan Bilir

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani (Dk. 71 Cengiz Ünder), Orkun Kökçü (Dk. 90+3 Salih Uçan), Cerny (Dk. 71 Rashica), Olaitan, Oh

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous (Dk. 58 Opoku), Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 73 Gueye), Cafu, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate, Allevinah (Dk. 86 Kubilay Kanatsızkuş), Benedyczak (Dk. 87 Eyüp Aydın)

Goller: Dk. 11 Oh, Dk. 45+2 Orkun Kökçü (Beşiktaş), Dk. 57 Benedyczak (Penaltıdan) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 12 Cafu, Dk. 15 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 16 Emre Belözoğlu (Teknik direktör), Dk. 62 Winck, Dk. 66 Allevinah, Dk. 81 Baldursson (Kasımpaşa), Dk. 52 Ndidi, Dk. 54 Murillo, Dk. 78 Rıdvan Yılmaz, Dk. 86 Sergen Yalçın (Teknik direktör) (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

53. dakikada Kasımpaşa, penaltı kazandı. Beşiktaş yarı sahasının ortalarından kullanılan frikikte Arous, Murillo'nun ayakla yaptığı müdahale sonundan ceza sahası içinde yer kalırken hakem Batuhan Kolak, beyaz noktayı gösterdi.

57. dakikada Benedyczak'ın kullandığı penaltıda top ve kaleci Ersin Destanoğlu, ayrı köşelere gitti: 2-1.

79. dakikada Beşiktaş, net gol pozisyonundan yararlanamadı. Orkun Kökçü'nün başlattığı atakta Rashica, aldığı pasla soldan ceza sahasına girdi. Oyuncunun sol çaprazdan şutunda savunmadan seken topu Cengiz Ünder altıpasın gerisinde tamamlamak istedi ancak kaleci Gianniotis'in omzuna çarpan top kornere gitti.

81. dakikada Olaitan'ın soldan ceza sahası içine ortasında Cengiz Ünder, savunma arkasına sarktı. Ceza sahası içi sağ çaprazında Cengiz'in top yere değmeden ayak içiyle yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını bir kez daha engelledi.

90+5. dakikada sağdan Cafu'nun kullandığı frikikte altıpas önünde Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

Beşiktaş, maçı 2-1 kazandı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Orkun Kökçü, Kasımpaşa, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 2-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 22:24:38. #.0.4#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 2-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.