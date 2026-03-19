Beşiktaş, Kasımpaşa'yı 2-1 Yendi

Stat: Tüpraş

Hakemler: Batuhan Kolak, Bersan Duran, Osman Gökhan Bilir

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani (Dk. 71 Cengiz Ünder), Orkun Kökçü (Dk. 90+3 Salih Uçan), Cerny (Dk. 71 Rashica), Olaitan, Oh

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous (Dk. 58 Opoku), Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 73 Gueye), Cafu, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate, Allevinah (Dk. 86 Kubilay Kanatsızkuş), Benedyczak (Dk. 87 Eyüp Aydın)

Goller: Dk. 11 Oh, Dk. 45+2 Orkun Kökçü (Beşiktaş), Dk. 57 Benedyczak (Penaltıdan) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 12 Cafu, Dk. 15 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 16 Emre Belözoğlu (Teknik direktör), Dk. 62 Winck, Dk. 66 Allevinah, Dk. 81 Baldursson (Kasımpaşa), Dk. 52 Ndidi, Dk. 54 Murillo, Dk. 78 Rıdvan Yılmaz, Dk. 86 Sergen Yalçın (Teknik direktör) (Beşiktaş)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

53. dakikada Kasımpaşa, penaltı kazandı. Beşiktaş yarı sahasının ortalarından kullanılan frikikte Arous, Murillo'nun ayakla yaptığı müdahale sonundan ceza sahası içinde yer kalırken hakem Batuhan Kolak, beyaz noktayı gösterdi.

57. dakikada Benedyczak'ın kullandığı penaltıda top ve kaleci Ersin Destanoğlu, ayrı köşelere gitti: 2-1.

79. dakikada Beşiktaş, net gol pozisyonundan yararlanamadı. Orkun Kökçü'nün başlattığı atakta Rashica, aldığı pasla soldan ceza sahasına girdi. Oyuncunun sol çaprazdan şutunda savunmadan seken topu Cengiz Ünder altıpasın gerisinde tamamlamak istedi ancak kaleci Gianniotis'in omzuna çarpan top kornere gitti.

81. dakikada Olaitan'ın soldan ceza sahası içine ortasında Cengiz Ünder, savunma arkasına sarktı. Ceza sahası içi sağ çaprazında Cengiz'in top yere değmeden ayak içiyle yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını bir kez daha engelledi.

90+5. dakikada sağdan Cafu'nun kullandığı frikikte altıpas önünde Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

