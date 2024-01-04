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Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk edecek - Son Dakika
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Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk edecek

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Kasımpaşa'yı Tüpraş Stadı'nda konuk edecek. Beşiktaş, 7 eksik futbolcuyla mücadele edecek. İki takım arasında oynanan 40 mücadelede Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş, Kasımpaşa\'yı konuk edecek
04.01.2024 - 09:21,  Güncelleme: 09:22
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'in ilk yarısında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, 29 puanla 5. sırada yer aldı.

Siyah-beyazlı takım, müsabakaya 19 yaş altı akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak. Beşiktaş, Topraktepe yönetiminde oynadığı ilk karşılaşmada Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş'ta 7 eksik

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Umut Meraş'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ile Daniel Amartey kadroda yer alamayacak.

Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmıştı.

İki takım arasında 41. randevu

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 40 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 6 kez galibiyete ulaştı.

Bu maçlarda Beşiktaş, 85 kez fileleri havalandırdı. Kasımpaşa ise 45 gol kaydetti.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon oynanan müsabakalardan 2-1 ve 5-2'lik skorlarla galip ayrılmıştı.

Kaynak: AA
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