Beşiktaş, Kauno Zalgiris'e Hazır
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-offunda Kauno Zalgiris ile maç öncesi antrenman yaptı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın sahasında Litvanya'nın Kauno Zalgiris takımı ile karşılaşacak olan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşti. Siyah-beyazlı oyuncular, ısınma hareketleriyle başladıkları idmana kondisyon çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde durulduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
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