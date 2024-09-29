Beşiktaş Kayserispor ile 47. Maçına Çıkıyor - Son Dakika
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Beşiktaş Kayserispor ile 47. Maçına Çıkıyor

Beşiktaş Kayserispor ile 47. Maçına Çıkıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.

29.09.2024 12:03
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor ile ligde 47. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Kayseri Stadyumu'nda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar 4 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 13 puanla 3. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılar ise 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 3 puanla 17. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 47. randevu

Kayserispor ile Beşiktaş, bugüne kadar Süper Lig'de 46 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlılar 27, sarı-kırmızılılar ise 10 kez sahadan galip ayrılırken, 9 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 74 kez rakip fileleri havalandırırken, Kayserispor da 43 gol attı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon Kayseri'de oynanan mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Kartal'da tek sakat Necip Uysal

Beşiktaş'ta Necip Uysal dışında sakatlık problemi yaşayan oyuncu bulunmuyor. Takım kaptanlarından Necip Uysal, antrenmanda geçirdiği rotasyonel travma sonrası ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiği için cerrahi operasyon geçirmişti.

Arthur Masuaku cezalı

Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz hafta Eyüpspor müsabakasında sarı kart gören Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Arthur Masuaku, yarın Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan siyah-beyazlılarda Libyalı orta saha oyuncusu Al Musrati de ceza sınırında bulunuyor. 28 yaşındaki oyuncu Kayserispor maçında kart görmesi durumunda bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Gaziantep FK müsabakasında forma giyemeyecek.

Düdük Atilla Karaoğlan'da

Kayserispor - Beşiktaş karşılaşmasını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Erdem Mertoğlu olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Kayserispor, Beşiktaş, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Kayserispor ile 47. Maçına Çıkıyor - Son Dakika

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