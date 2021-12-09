Beşiktaş Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Beşiktaş ile Yukatel Kayserispor arasında Pazar günü oynanacak olan ligin 16. hafta karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek.

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