Beşiktaş Kırklarelispor Maçı Hazırlıklarına Başladı

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BEŞİKTAŞ, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in iki günlüğüne ülkesi Norveç'te olması nedeniyle bugünkü antrenman, yardımcı antrenör Erling Moe yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Twente maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncuların ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlıların antrenmanına sağ uyluk üst kısmına aldığı darbe sonrası yumuşak doku ödemi ve kanama gelişen Ciro Immobile, sol kalça impingement sendromuna bağlı eklem içi sıvı artışı bulunan Rafa Silva ve sağ hamstring tendinopatisi olan Bakhtiyor Zainutdinov katılmadı, Tayyip Talha Sanuç ise bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı ekip, Kırklarelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.45'te yapacağı antrenmanla devam edecek.