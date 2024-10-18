Beşiktaş Konyaspor\'a Hazırlanıyor

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BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 9'uncu haftasında 20 Ekim Pazar günü Konyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas çalışması ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.