Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre siyah-beyazlı takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından gerçekleştirilen hücum, duran top ve bireysel şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Siyah-beyazlı kafile, daha sonra saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Konya'ya hareket edecek.