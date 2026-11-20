Beşiktaş, Konyaspor deplasmanı hazırlığını Nevzat Demir'de sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Nevzat Demir'de Italiano yönetiminde kondisyon ve taktik çalışan takım, hazırlığını yarın tamamlayıp saat 16.00'da Konya'ya gidecek.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre siyah-beyazlı takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenmanda kondisyon ve taktik çalıştı.
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından gerçekleştirilen hücum, duran top ve bireysel şut çalışmasıyla sona erdi.
Beşiktaş, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Siyah-beyazlı kafile, daha sonra saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Konya'ya hareket edecek.
Kaynak: AA
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