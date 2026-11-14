Beşiktaş, Konyaspor deplasmanı hazırlıklarını basına kapalı antrenmanla sürdürdü

Beşiktaş, Konyaspor deplasmanı hazırlıklarını basına kapalı antrenmanla sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Basına kapalı yaklaşık 1,5 saat süren idmanın ardından takım, iki günlük iznin ardından 17 Kasım Salı günü çalışmalarına devam edecek.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile 22 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, basına kapalı idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenmana ısınma koşularıyla başlayan siyah-beyazlılar, 5'e 2 çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.
Beşiktaş, iki günlük iznin ardından çalışmalarına 17 Kasım Salı günü devam edecek.
Kaynak: AA
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