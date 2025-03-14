Beşiktaş Konyaspor Maçına Hazır

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma çalışmalarıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Basına kapalı idman, 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Konyaspor maçı için bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Konya'ya giderek kampa girecek. - İSTANBUL