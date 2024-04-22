Beşiktaş Kulübü Asbaşkanları Futbol A Takımıyla Buluştu

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ile Onur Göçmez, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, futbol A takımıyla bir araya geldi.
Beşiktaş'ta Asbaşkanlar Mete Vardar ile Onur Göçmez, Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde futbol A takımıyla buluştu.
Onur Göçmez ile Mete Vardar, siyah-beyazlıların yarın MKE Ankaragücü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının önemine vurgu yaptı.
Futbolcuların yarın iyi bir futbol neticesinde avantajlı bir skor elde edeceğine inandıklarını ifade eden yönetim kurulu üyeleri, takıma MKE Ankaragücü karşısında başarılar diledi. - İSTANBUL
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Bucaspor 1928 ile Esenler Erokspor arasında oynanan maçta yardımcı hakem Hasan Erdoğan tribünden atılan yabancı maddeyle yere yığıldı. Tedavisinin ardından maça devam eden hakem olayın ardından tepki çeken maç yönetimine karşı kulüp tarafından desteklendi.
Edirne'de düzenlenen modifiyeli araç fuarında drift gösterisi sırasında bir vatandaş, drift atan otomobilin üzerine atlayarak canını hiçe saydı. Sürücü ise aldırış etmeden drift atmaya devam etti. Olay, dron ile görüntülendi ve bazı otomobillerin lastikleri yanarak patladı. Etkinlik kazasız bir şekilde sona erdi.
TFF 2. Lig'de mücadele eden Diyarbakır'ın temsilcileri Amedspor ve Diyarbekirspor, haftanın maçlarında istedikleri sonuçları alamayarak puansız ayrıldılar. Amedspor, kendi sahasında Iğdır FK'ya 2-0 mağlup oldu ve şampiyonluk yolunda önemli bir darbe aldı. Diyarbekirspor ise Ankara Demirspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek haftayı puansız tamamladı.
Samsunspor'un eski başkanı İsmail Uyanık, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için aday adayı olduğunu duyurdu. Uyanık, adaylık için gerekli imza konusunda sıkıntı yaşamayacağını belirtti ve futbolun sorunlarını çözmek adına aday olduğunu ifade etti. Ayrıca, yabancı hakemlerin kullanılmasının doğru olmadığını ve futbolu yeni bırakmış eski futbolcuların hakemlik yapması gerektiğini söyledi.
Eski Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olduğunu duyurdu. Uyanık, temiz futbol ve başarılı futbol takımlarının olması temennileriyle adaylığını açıkladığını belirterek, Türk sporuna, Samsun'a ve Anadolu sporuna hayırlı olmasını diledi.
Manisa'nın önemli marka değerlerinden Manisaspor ve Akhisarspor, mali sıkıntılar nedeniyle profesyonel liglere veda ederek Amatör Lig'de mücadelelerine devam edecek. Manisaspor son iki sezondur Süper Amatör Lig'de varlık gösterirken, Akhisarspor ise önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak.
Alaşehir Fenerbahçeliler Derneği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi, Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocukların bayramını kutladı. Dernek üyeleri, hastaları ziyaret ederek hediyeler verdi ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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