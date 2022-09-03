Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın bir süredir tedavi gören annesi Nuran Orman hayata gözlerini yumarken, merhume son yolculuğuna uğurlandı. Levent Afet Yolal Camii'nde ikinci namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğun uğurlanan Nuran Orman, Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi. Fikret Orman'ı acılı gününde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Beşiktaş Eski Başkanı Serdar Bilgili, eski futbolculardan Şifo Mehmet, Gökhan Keskin, Tümer Metin ile Orman yönetiminde yer alan yöneticiler yalnız bırakmadı. Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu, Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Eski Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de çelenk göndererek taziyelerini bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Fikret Orman'ın annesi Nuran Orman, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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