Beşiktaş Kulübünde seçimli olağanüstü genel kurula gidilecek, ilk toplantı 27 Eylül'de
Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu, seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı. Genel kurulun 27 Eylül'de yapılacağı, çoğunluk sağlanamazsa 4 Ekim'de gerçekleştirileceği açıklandı. Ayrıca 26 Eylül'de olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yapılması kararlaştırıldı.
Beşiktaş Kulübü, yapılan yönetim kurulu toplantısında seçimli olağanüstü genel kurula gitme kararı alındığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, genel kurul toplantısının 27 Eylül Pazar günü yapılacağı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 4 Ekim Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği aktarıldı.
Toplantıda ayrıca 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan olağan idari ve mali genel kurul toplantısının 26 Eylül Cumartesi günü yapılmasının, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise çoğunluğa bakılmaksızın 3 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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