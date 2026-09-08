Beşiktaş Kulübünde seçimli olağanüstü genel kurula gidilecek, ilk toplantı 27 Eylül'de - Son Dakika
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Beşiktaş Kulübünde seçimli olağanüstü genel kurula gidilecek, ilk toplantı 27 Eylül'de

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Beşiktaş Kulübü yönetim kurulu, seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı. Genel kurulun 27 Eylül'de yapılacağı, çoğunluk sağlanamazsa 4 Ekim'de gerçekleştirileceği açıklandı. Ayrıca 26 Eylül'de olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yapılması kararlaştırıldı.

Beşiktaş Kulübü, yapılan yönetim kurulu toplantısında seçimli olağanüstü genel kurula gitme kararı alındığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, genel kurul toplantısının 27 Eylül Pazar günü yapılacağı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 4 Ekim Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği aktarıldı.

Toplantıda ayrıca 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan olağan idari ve mali genel kurul toplantısının 26 Eylül Cumartesi günü yapılmasının, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise çoğunluğa bakılmaksızın 3 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Kulübünde seçimli olağanüstü genel kurula gidilecek, ilk toplantı 27 Eylül'de - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş Kulübünde seçimli olağanüstü genel kurula gidilecek, ilk toplantı 27 Eylül'de - Son Dakika
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