Beşiktaş Kulübünde seçimli olağanüstü genel kurula gidilecek, ilk toplantı 27 Eylül'de

Beşiktaş Kulübü, yapılan yönetim kurulu toplantısında seçimli olağanüstü genel kurula gitme kararı alındığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, genel kurul toplantısının 27 Eylül Pazar günü yapılacağı, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise 4 Ekim Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirileceği aktarıldı.

Toplantıda ayrıca 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemini kapsayan olağan idari ve mali genel kurul toplantısının 26 Eylül Cumartesi günü yapılmasının, yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise çoğunluğa bakılmaksızın 3 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.