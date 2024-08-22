Beşiktaş, Lugano ile 3-3 berabere kaldı

Stat: Arena Thun
Hakemler: Morten Krogh, Wollenberg Rasmussen, Steffen Bramsen (Danimarka)
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Bislimi (Dk. 85 Bottani), Doumbia (Dk. 62 Grgic), Mahmoud (Dk. 85 Dos Santos), Steffen, Vladi (Dk. 62 Przybylko), Aliseda (Dk. 72 Mahou)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Al Musrati, Ndour (Dk. 58 Onana), Rashica (Dk. 71 Muçi), Gedson Fernandes, Rafa Silva, Immobile (Dk. 71 Mustafa Hekimoğlu)
Goller: Dk. 21 ve 52 Gedson Fernandes, Dk. 55 Al Musrati (Beşiktaş), Dk. 34 Bislimi, Dk. 57 Steffen, Dk. 64 Paulista (Kendi kalesine) (Lugano)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Ndour, Dk. 84 Onana (Beşiktaş), Dk. 47 Doumbia, Dk. 76 Valenzuela (Lugano)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano'yla deplasmanda 3-3 berabere kaldı.
52. dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Al Musrati ceza yayı önündeki Rafa Silva'ya pasını verdi, Portekizli oyuncu, şık bir topuk pasıyla meşin yuvarlağı savunmanın arkasına gönderdi. Altıpasın sağ çaprazında topla buluşan Gedson Fernandes, düzgün bir şutla pozisyonu gole çevirdi: 1-2.
55. dakikada Beşiktaş üçüncü golü buldu. Masuaku'nun soldan kullandığı köşe atışında Al Musrati kafayla topu ağlara gönderdi: 1-3.
57. dakikada Lugano'nun golü geldi. Aliseda'nın ceza yayı üzerinden pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Steffen'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.
64. dakikada Lugano beraberliği yakaladı. Zanotti'nin sağ taraftan içeri çevirdiği topu Paulista ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 3-3.
65. dakikada sağdan ceza sahasına giren Gedson Fernandes aut çizgisi üzerinden topu içeri çevirdi. Kaleci Saipi, Rafa Silva'nın altıpas önünden şutunda topu ayaklarıyla çeldi.
77. dakikada Rafa Silva'nın serbest atıştan ceza sahasına gönderdiği ve savunmadan seken topa Onana kafayla vurdu. Kaleci son anda topu tokatlayarak gole izin vermedi.
Karşılaşma, 3-3 berabere sona erdi.
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