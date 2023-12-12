Beşiktaş, Lugano maçı için hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 6'ncı ve son hafta maçında 14 Aralık Perşembe günü deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşacak Beşiktaş, çalışmalarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşularıyla başlayan antrenman 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş, Lugano ile deplasmanda oynayacağı maç için yarın saat 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla İsviçre'nin Zürih kentine gidecek. Siyah-beyazlılar, Lugano maçının hazırlıklarını, yarın TSİ 20.00'de maçın oynanacağı statta ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.