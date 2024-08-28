Beşiktaş, Lugano\'yu konuk edecek

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, organizasyonda lig aşamasına kalan taraf olmak istediklerini söyledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı teknik adam, "Yarın ikinci iç saha maçını oynayacağız. Lig aşamasına kalmak istiyoruz. Yarın da bunu gerçekleştirecek fırsata sahip olabiliriz. Motivasyonumuz yüksek. Bir planımız var, o da lig aşamasına kalmak. Çok çalışacağız ve yarın maçın sonucunda lig aşamasına kalmak istiyoruz." diye konuştu.

Yarın kadroda çeşitli farklılıklar olabileceğini dile getiren Van Bronckhorst, "Her maça farklı yaklaşıyoruz. Geçen haftaya göre farklı bir yaklaşım olacaktır. İyi bir sonuç almak istiyoruz. Geçen haftaki sonuç daha iyi veya daha kötü olabilirdi. Maçı kazanacak takımı çıkartmayı hedefliyorum. Gelişmeye devam etme niyetindeyiz. Muhtemelen bazı farklılıklar görebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Takıma katılan oyunculardan memnun olduğunu aktaran Hollandalı çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"İşlerin iyi gittiğini söyleyebilirim. Sezona Süper Kupa'yla harika şekilde başladık. İlk iki maçı da kazandık. Lig aşamasına kalacağımızdan da eminim. Pazar günü de sezonun ilk bölümünü iyi bitirmek için çok çalışıyoruz. Tüm oyuncuların enerjisini kullanmaya ve istediğimiz oyunu oynamaya çalışıyoruz. Şu anki gidişattan memnunum. Oynadığımız her maçı analiz ediyoruz. Geçen haftaki maçı da analiz ettik. Kolay goller yediğimizi söyleyebilirim. Bu konuda zaman içinde gelişeceğiz. Gelişim göstermemiz gereken konulardan biri de bu. Hücumu geliştirirken takım savunmasını da geliştirmemiz ve kolay gol yeme konusunu engellememiz gerekiyor."

Beşiktaş'ın transfer gündemine de değinen Van Bronckhorst, "Felix Uduokhai'nin gelmesinden çok memnunum. İyi bir savunmacı. 'Transfer bitti.' diyemem. Gelenler ve gidenler olabilir. Önemli olan transfer dönemi bittiğinde başladığı zamana göre kadronun daha güçlü olması olacaktır. Son zamanlardaki enerjimizi bu konuya harcadık. Transfer dönemi bittiğinde iyi bir kadromuz olması gerekiyor. Kadro derinliği oluşturmak istiyoruz. Bizim için de uzun bir sezon olacak. Ocak ayına kadar çok fazla maç oynayacağız. Bu sürede tüm oyuncuları kullanacağız. Kupada da başarılı olmak istiyoruz. Büyük bir kulüpteyseniz normal sezonunuz bu şekilde gitmeli." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce teknik direktör olarak finale çıkan 49 yaşındaki çalıştırıcı, şu an finale yükselmeyi düşünmediğini kaydederek, "Kısa vadede hedefimiz lig aşamasına kalmak. Lig aşamasında olmak isteyen güçlü rakipler var. Avrupa kupaları zor turnuvalardır. Her maçta elimizden gelenin en iyisini vermemiz lazım. Tüm sezon bunu yaparsanız finale ulaşabilirsiniz. Atmamız gereken ilk adım lig aşamasına kalmak. Lig aşamasında 8 maç var, oyuncuların gelişimi ve kulüp için çok önemli bir şey. Buradan kazanacağımız çok şey olacaktır." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç ile ilgili bir soruyu da cevaplayan Van Bronckhorst, "Ön çapraz bağ sakatlığını Arsenal'deyken ben de yaşadım. Bu sakatlıktan sonra geri dönüş süreci uzun oluyor. Tayyip de geri dönmek için çok çalıştı. Çalışmaya da devam ediyor. Necip de çok iyi dönecektir. Oynadığımız tüm maçlarda hedefimiz kazanmak. Milli takım arasından sonra haftada 2 maç temposuna gireceğiz. Ondan sonra daha çok rotasyon yapacağız." şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatına da değinen siyah-beyazlı teknik adam, "Benim için heyecan verici. Daha farklı takımlarla oynama fırsatımız olacak. Eski formatta 3 iç saha, 3 deplasman oluyordu. Şimdi 8 farklı takıma karşı oynayacağız. Daha farklı statlar olacak, daha farklı ülkelere seyahatler içerecek bu durum. Bu konuya olumlu bakıyorum. Maçlar oynandıkça nasıl olacağını göreceğiz. Eski bir futbolcu ve teknik direktör olarak heyecanlı olduğumu söyleyebilirim." dedi.

Gedson Fernandes: "Tek odak noktamız bu maçı kazanmak"

Lugano ile yapılan ilk maçta 2 gol kaydeden Gedson Fernandes ise şunları söyledi:

"Yarınki maçın önemini biliyoruz, çok iyi hazırlandık. Yarın yüzde 100'ümüzü verip Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefliyoruz. Bireysel istatistiklerin önemli olduğunu düşünmüyorum. Önemli olan kolektif bir şekilde mücadele etmek. Yarın çok zor bir maçımız var, bunun bilincindeyiz ve tek odak noktamız bu maçı kazanmak. Geçen yılı konuşmanın manası yok, kötüydü. Yeni hoca ve oyuncular geldi. Çok farklı bir sezona başladık. Hoca öz güven getirdi. Hocamıza güveniyoruz. Onun da bize güvendiğini biliyoruz. Takımdaki herkes önemli bizim için. Ciro Immobile ve Rafa Silva'nın kaliteleri belli. Bize iyi şeyler kattılar. Geldikleri günden beri etkilerini görüyoruz ama önemli olan kolektif oynamamız. Önemli olan birlikte bir şeyleri başarmamız."