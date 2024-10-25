Beşiktaş, Lyon\'u 1-0 Yendi

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BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Lyon'u 1-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fransa temsilcisi Lyon ile karşı karşıya geldi. Ol Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Alman hakem Harm Osmers yönetti. Osmers'in yardımcılıklarını ise Dominik Schaal ile Stefan Lupp üstlendi.

Karşılaşmaya ev sahibi Lyon; Perri, Maitland-Niles, Niakhate, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah ve Lacazette ile sahada yer aldı. Konuk ekip Beşiktaş ise Ersin Destanoğlu, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa, Muçi ve Immobile ilk 11'i ile çıktı.

Çekişmeli geçen karşılaşmayı Beşiktaş, tek golle kazandı. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü 71'inci dakikada Gedson Fernandes kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş, Avrupa'daki ilk galibiyetini elde ederek puanını 3 yaptı. Lyon ise ilk kez mağlup oldu ve 6 puanda kaldı.