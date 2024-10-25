Beşiktaş, Lyon'u 1-0 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika
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Beşiktaş, Lyon'u 1-0 Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'u 71'de Gedson'un golüyle mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.

25.10.2024 01:16
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u 1-0 mağlup etti.

Groupama Stadı'ndaki karşılaşmada siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü, 71. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş, organizasyonun lig etabındaki ilk galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar, ilk 2 haftada Ajax ile Eintracht Frankfurt'a mağlup olmuştu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kazanan Olimpik Lyon ise ilk yenilgisini yaşadı ve 6 puanda kaldı.

Kalesini gole kapadığı 6 maçı da kazandı

Beşiktaş, bu sezon kalesini gole kapağı 6 müsabakadan da galip ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 4, TFF Süper Kupa ile Avrupa Ligi'nde oynadığı birer maçta rakip takımların gol atmasına izin vermedi. Beşiktaş, söz konusu 6 karşılaşmayı da kazanmayı başardı.

Gedson Fernandes, 7. kez gol sevinci yaşadı

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, bu sezon 7. golünü kaydetti.

Olimpik Lyon karşısında galibiyeti getiren gole imza atan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, tüm kulvarlarda 7. kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de 3 gol atan Gedson Fernandes, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3'ü elemelerde olmak üzere 4 kez skor tabelasını değiştirdi.

Lyon'un 5 maçlık galibiyet serisi son buldu

Beşiktaş, Olimpik Lyon'un 5 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Tüm kulvarlarda oynadığı son 5 mücadeleyi kazanan Fransa ekibi, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk mağlubiyetini Beşiktaş karşısında yaşadı.

Olimpik Lyon'un golü, VAR'a takıldı

Karşılaşmanın 24. dakikasında Olimpik Lyon'un kaydettiği gol, VAR hakemlerinin incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Sağ kanatta topla buluşan Cherki, savunmanın arkasına sarkarak ceza sahasına koşu yapan Tolisso'yu gördü. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı altıpasın içindeki Lacazette ile buluşturdu. Lacazette'nin kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. Maçın hakemi Harm Osmers, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine Tolisso'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

Lyon'un kazandığı penaltı, serbest vuruş olarak değişti

Maçın 27. dakikasında Olimpik Lyon'un kazandığı penaltı, VAR hakemlerinin uyarısının ardından serbest vuruş olarak değiştirildi.

Ceza yayına girerken Emirhan Topçu'nun müdahalesiyle Lacazette'nin yerde kalması üzerine müsabakanın Alman hakemi Harm Osmers, penaltı kararı verdi. Osmers, VAR hakemlerinin pozisyonun ceza sahası dışında olduğu uyarısı üzerine kararını serbest vuruş olarak değiştirdi.

Kaynak: AA

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