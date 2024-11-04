Beşiktaş-Maccabi Maçı Tarafsız Sahada

Spor

BEŞİKTAŞ'IN UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv ile 28 Kasım'da İstanbul'da oynayacağı karşılaşmanın, tarafsız sahaya alınacağı öğrenildi.

UEFA'nın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile gerekli görüşmeleri yaparak kararını bildirdiği ve siyah beyazlı kulübün de TFF'den gelecek resmi yazının ardından açıklama yapacağı ifade edildi.

Maçın hangi ülke ve statta oynanacağı önümüzdeki günlerde ilan edilecek.