Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'i Konuk Etti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'i Konuk Etti

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile oynamak için kadrosunda değişiklikler yaptı. Hacıosmanoğlu maçı izledi.

28.11.2024 21:16
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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'i Macaristan'ın Debrecen kentinde konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, hafta sonu Göztepe ile oynanan maçın kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı.

Göztepe karşılaşmasına 11'de başlayan Emirhan Topçu ve Al Musrati'yi kulübeye çeken siyah-beyazlı teknik adam, iki oyuncunun yerine Joao Mario ile Ciro Immobile'ye forma verdi.

Beşiktaş heyeti, İsraillilerle bir araya gelmedi

Beşiktaşlı yöneticiler karşılaşmayı İsrail ekibinin yöneticileriyle bir arada seyretmek istemedi.

UEFA'ya konuyla ilgili talepte bulunan siyah-beyazlılar için farklı bir loca açılırken Beşiktaş yönetimi, İsraillilerle bir araya gelmedi ve iki kulübün yetkilileri mücadeleyi farklı alanlardan takip etti.

Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı

Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı.

Hacıosmanoğlu, Beşiktaş'ın İsrail ekibi ile oynadığı karşılaşmada maçı siyah-beyazlı yöneticilerle birlikte kendilerine ayrılan locada izledi.

İsrail Futbol Federasyonu Başkanı'nın, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na 3 gündür ulaşmaya çalıştığı ancak cevap alamadığı öğrenildi.

Necip Uysal takımını yalnız bırakmadı

Beşiktaş'ın tecrübeli kaptanı Necip Uysal, Macaristan'da takımını yalnız bırakmadı.

Tedavisi devam eden siyah-beyazlı oyuncu, kadroda yer almamasına rağmen maç öncesinde takım arkadaşlarıyla sahaya çıkarak ısınmayı takip etti.

Immobile 3 maç sonra 11'de

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Ciro Immobile, 3 maçlık aranın ardından 11 kişilik kadroda kendine yer buldu.

Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlığın ardından ligde RAMS Başakşehir ve Göztepe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Malmö maçlarında görev yapamayan tecrübeli oyuncu, Maccabi Tel Aviv karşılaşmasıyla hücum hattının en ucundaki görev bölgesine döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'i Konuk Etti - Son Dakika

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