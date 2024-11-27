Beşiktaş, Maccabi Tel-Aviv Maçına Hazır - Son Dakika
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Beşiktaş, Maccabi Tel-Aviv Maçına Hazır

Beşiktaş, Maccabi Tel-Aviv Maçına Hazır

Teknik direktör Van Bronckhorst, galibiyetin moral kazandıracağını belirtti.

27.11.2024 22:04
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Hepimiz için en iyi ilaç belki de galibiyet olacak. Bu galibiyet de gelecek için bize moral kazandıracak" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, yarın Macaristan'da İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile oyunculardan Gabriel Paulista, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Giovanni van Bronckhorst, büyük bir maça çıkacaklarını belirterek, "UEFA Avrupa Ligi'nde beşinci maçımıza çıkacağız. Buraya birçok sebepten ötürü kazanmaya geldik. Tekrardan kazanan kimliğimize bürünmeye geldik. Bunu da uzun zaman önce yapmamız gerekiyordu. Önemli bir maç. Bu maça da hazırız. Sadece bugün ve dün değil. Mağlup olduğumuz son maçtan sonra birkaç gündür zor günler geçiriyoruz. Bu durumdan dolayı da üzgünüz. Bazı değişiklikler oldu. Bunları görmek üzücü oluyor. Hepimizin iyi performans gösteremediği bir süreci yaşıyoruz. Yönetimimiz daha iyi bir geleceğe sahip olmamız için bu kararları alıyor. Takım olarak bizim yarın gereğini yapmamız gerekiyor. Kolay değil, odaklanmamız gerekiyor. Futbol da bunlar olan şeyler. Hepimiz için en iyi ilaç belki de galibiyet olacak. Bu galibiyet de gelecek için bize moral kazandıracak" diye konuştu.

"Bunun için zaferler kazanmamız gerekiyor"

Göztepe maçı sonrası moralinin çok fazla düşük olduğunu vurgulayan Hollandalı teknik adam, "Belki kendimi tam olarak ifade edemedim. Benim içim burada olmak hedeflerimin örtüştüğü yerde olmak güzel. Zor anlar yaşıyoruz. Belki de o anda durumu çok net göremedim. Pazar günü bu şekilde olmuştu. Hem ben hem kulüp hem de takımımız için standartları yüksek tutmamız lazım. Bunun için zaferler kazanmamız gerekiyor. Yarın galip gelirsek 9 puana ulaşacağımız anlamına geliyor. Kalan maçlar da bizim için daha moral verici olacak. Şu an ben ve futbolcularım da kendimizi daha iyi hissediyoruz. Devam edeceğiz. Önümüze bakacağız ve yarın da yapacağımız şey bu olacak" ifadelerini kullandı.

"Biz buraya Beşiktaş'ı da en iyi şekilde temsil etmeye geldik"

Sezona iyi başlangıç yaptıklarını belirten siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı, "Takım ve taraftar ilişkisi her zaman önemlidir. Bizim için iyi oyun taraftara gurur duyuracak anlamına da gelir. İşler iyi gitmediğinde kötü sonuçlar olduğunda bizler en çok üzülen taraf oluruz. Yarın iyi oyun, iyi sonuç bizim için tekrardan iyi bir periyodun başlangıcı olabilir. Bunu da yapmaya çalışıyoruz. Biz buraya Beşiktaş'ı da en iyi şekilde temsil etmeye geldik. Yarınki üç puan sadece Avrupa Ligi'ndeki sıralama açısından önemli değil, aynı zamanda enerji anlamında ve önümüzdeki haftalardaki maçlarda bize moral vermesi açısından da önemli olacak" şeklinde konuştu.

"Rakibi iyi analiz ettik, maça hazırız"

Maccabi Tel-Aviv'in çok maçını izlediğini vurgulayan Bronckhorst, "Takım olarak iyi bir takım. Şampiyonlar Ligi'ne neredeyse kalıyorlardı. Ajax maçını izledik, diğer maçları da izledik. Modern futbol oynamaya çalışan bir takım. Şu an ki oyunları gerçek durumlarını yansıtmıyor. Yarın bizim için zor bir maç olacak. Ama rakibi iyi analiz ettik maça hazırız. Galip gelmek için buradayız. Çok çalışarak üç puanı almaya çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Gabriel Paulista: "Hepimiz zaferler kazanmak, kupalar kazanmak için buradayız"

Siyah-beyazlı oyuncu Gabriel Paulista ise, "Takıma döndüğüm için çok mutluyum. Öncelikle taraftarlarımızın bana olan sevgisine teşekkür ederim. Çok çalışıyorum. İçimdeki galip gelme ve kazanma hırsını takım arkadaşlarıma da yansıtmaya çalışıyorum. Evet çok gol yiyoruz. Defans oyuncuları olarak kendimizi eleştiriyorum. Ancak futbol bir takım oyunu sadece dört-beş defans oyuncusundan kaynaklanmıyor yenen goller. Beraber oynuyoruz, beraber savunmayı zorlaştırıyoruz. Çok kompakt değiliz. Takım olarak bunları düzeltmek zorundayız. Sadece defans, orta saha ve forvet değil. Beraber davranmak zorundayız. Duran toplardan da kötü goller yedik. Rakiplerimize vermememiz gereken çok gereksiz avantajları verdik. Bunu değiştirmek zorundayız" açıklamasında bulundu. Paulista, "Göztepe mağlubiyetinden sonra iki gün bir düşünme süremiz vardı. İyi düşündük ve yaptığımız hataları gördük aslında. Daha az hata yapmamız gerekiyor. Futbol hatayı bu kadar çok kabul etmeyen bir oyun. Bizim şu an odaklanmamız gereken nokta daha az hata, daha çok zafer ve galibiyet olmak zorunda" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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