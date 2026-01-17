Beşiktaş macerası 6 ay sürebilir! Orkun Kökçü'ye sürpriz talip - Son Dakika
Beşiktaş macerası 6 ay sürebilir! Orkun Kökçü'ye sürpriz talip

17.01.2026 16:07
Zenit, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istiyor. Orta saha oyuncusu Gerson'u 27 milyon euro karşılığında Cruzeiro'ya gönderen Zenit, bu boşluğu doldurmak için hedefini Orkun Kökçü olarak belirledi. Rus ekibinin, Orkun için yüklü bir bonservis ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın sezon başında rekor bedelle Benfica'dan kadrosuna kattığı Orkun Kökçü'ye sürpriz bir talip çıktı.

ZENIT, ORKUN'UN PEŞİNDE

Orta sahadaki yıldızı Gerson'u Brezilya ekibi Cruzeiro'ya 27 milyon euro karşılığında yollayan Zenit, o bölgedeki boşluğu doldurmak için rotasını Beşiktaş'a çevirdi. Rus ekibi, elde edilen gelirle Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istiyor.

30 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE TEKLİF

Bu doğrultuda Zenit, Orkun Kökçü için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Rus basınında çıkan haberlere göre; Zenit'in Beşiktaş'ın Orkun için Benfica'ya ödediği 30 milyon euro bonservis bedelini aşmaya hazır. Ancak teklifin tam rakamının şimdilik gizli tutulduğu belirtildi.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN AYRILMA DÜŞÜNCESİ YOK

Haberde çocukluk aşkı olan Beşiktaş'a sezon başında transfer olan Orkun Kökçü'nün şu an için siyah-beyazlı takımdan ayrılma gibi bir niyeti olmadığı vurgulandı. Beşiktaş'ın da milli oyuncuyu takımdan göndermeye sıcak bakmadığı dile getirilirken, Zenit'in bu transferde işinin zor olduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasını tüm kulvarlarda 21 kez giyen Orkun, bu maçlarda 3 golün asistini yapmayı başardı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • okkesarapbjk okkesarapbjk:
    aman 5 saniye bile düşünmeden gönderin takımın iskeletini bozdu gedson gitti rafa gitti Mert gitti şu adama 30 milyon Euro para veren yönetim körmü sağırmı daha bir gol bile atamadı 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
