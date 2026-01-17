Beşiktaş macerası 6 ay sürebilir! Orkun Kökçü\'ye sürpriz talip

Süper Lig devi Beşiktaş'ın sezon başında rekor bedelle Benfica'dan kadrosuna kattığı Orkun Kökçü'ye sürpriz bir talip çıktı.

ZENIT, ORKUN'UN PEŞİNDE

Orta sahadaki yıldızı Gerson'u Brezilya ekibi Cruzeiro'ya 27 milyon euro karşılığında yollayan Zenit, o bölgedeki boşluğu doldurmak için rotasını Beşiktaş'a çevirdi. Rus ekibi, elde edilen gelirle Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istiyor.

30 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE TEKLİF

Bu doğrultuda Zenit, Orkun Kökçü için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Rus basınında çıkan haberlere göre; Zenit'in Beşiktaş'ın Orkun için Benfica'ya ödediği 30 milyon euro bonservis bedelini aşmaya hazır. Ancak teklifin tam rakamının şimdilik gizli tutulduğu belirtildi.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN AYRILMA DÜŞÜNCESİ YOK

Haberde çocukluk aşkı olan Beşiktaş'a sezon başında transfer olan Orkun Kökçü'nün şu an için siyah-beyazlı takımdan ayrılma gibi bir niyeti olmadığı vurgulandı. Beşiktaş'ın da milli oyuncuyu takımdan göndermeye sıcak bakmadığı dile getirilirken, Zenit'in bu transferde işinin zor olduğu belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasını tüm kulvarlarda 21 kez giyen Orkun, bu maçlarda 3 golün asistini yapmayı başardı.