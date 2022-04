Beşiktaş maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında Beşiktaş deplasmanda GZT Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası teknik direktörler Hakan Keleş ve Valerien İsmael, açıklamalarda bulundu.

GZT Giresunspor Teknik Direktörler Hakan Keleş, kazanmak istediklerini ancak alınan1 puanın değerli olduğunu belirterek, "Maç öncesi rakiplerimiz puan almıştı. Bizde kazanmak istiyorduk, puan farkını açmak. Fakat bugün çok istediğimiz gibi oynadığımızı düşünmüyorum. İstatistiklerimiz de kötü. Ama beraberlikte bizim için önemliydi. İlk yarıda girdiğimiz pozisyonlar var, ikinci yarı daha çok baskı yedik. Oyuncularımızın isteği arzusu coşkusu iyiydi. 1 puan bizim için önemliydi. Biraz Umut'un sakatlığı, Sergen'in ilk maçı olması. Biraz oyun dengemizi bozdu ama dediğim gibi puan puandır. Oyun olarak çok iyi şeyler yapmadık. Savunma kısmını iyi yapmadık, hücum kısmında eksiklerimiz vardı. Rakibin istediği gibi de oynamadık. Çünkü baskıyla iyi çıkan bir takımdı, daha çok biraz uzun toplara döndü. Umut hava toplarında inanılmaz kazanımlar sağladı bize. Bizim için puan puandır, yenilmemek bugün iyiydi" dedi.

KELEŞ: İNŞALLAH DAHA İYİ OLACAKSoru üzerine değerlendirmesini sürdüren Keleş, "Duran toplarda rakibin etkili olacağını biliyorduk. Analizi yaptık. Kornerlerde 3'er tane filan kullandılar o konuda biraz sıkıntı çektik. Sergen'i en son Galatasaray maçında oynatmıştım, galip gelmişti. Uzun sürenin oynamamanın verdiği tedirginlik vardı. İnşallah daha iyi olacak. Geçen sezon ben ona çok güvendim, önümüzdeki maç daha iyi olacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.İSMAEL: YETERİ KADAR TOPU HIZLI KULLANMADIKBeşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael ise beklentilerin galibiyet olduğunu kaydederek, "Bu akşam galip gelemediğimiz için mutlu değiliz. Beklentimiz galibiyetti. Son ana kadar her şeyi denedik. İlk yarı bizim için zor geçti, yeteri kadar hızlı topu kullanmadık. Rakibimiz çabuk kapandı. İkinci yarıda oyunumuzda birkaç değişiklik yaptık, stoperimize topla mesafe yaparak kullanmaları gerektiğini söyledik. Oyunu domine ettik, fırsatlar bulduk ama rakibi cezalandıramadık. Bugünle alakalı eleştireceğim tek şey, gol atamadığımız ve maçı kazanamamış olmamız" şeklinde konuştu."YETERİ KADAR ACIMASIZ DEĞİLDİK"Valerien İsmael, gol atma konusunda yeterli olamadıklarını söylerken, "Rakibimiz çok geride karşıladı, genel itibariyle. Çok geride oynadılar, biraz daha geniş oynamaya çalıştık. Fırsatlar yarattık, bu tarz maçlarda her fırsat bir şanstır. Bir gol şansıdır. Golü atabilseydik rakip biraz daha açılacaktı mutlaka ama siz gol atamayınca rakip enerjisini kaybetmeden savaşıyorlar. Son saniyelerde güvenin yakaladığı bir pozisyon vardı çok net. Çözümlerimiz vardı ama gol atma konusunda yeteri kadar acımasız değildik. İlk 3 hafta itibariyle 3 maç sonrasında tabii ki genel daha fikrimiz oluştu diyebilirim. Takımı daha çok tanıyorum maçları oynadıktan sonra, maçları daha iyi okuyup yorumlayabiliyorum. N'Koudou'nun birebirdeki becerisinden fırsat almak istedik, onun için oyuna soktuk. Bu tarz futbolculara ihtiyacınız vardır. Baskı sonrası alacağınız toplardan, serbest vuruşlardan vs. Pjanic'te tek pasla fark yaratabilecek bir oyuncu, o yüzden aldık" ifadelerinde bulundu."FİZİKSEL FARKLILIK YARATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Valerien İsmael, gelecek haftalarda daha iyi olacaklarına vurgu yaparken, "Bazen durumu kabul etmeniz gerekiyor. 3 ya da 4'lü oynadığınızda bazı şeyler ayrı kalabiliyor. Oyun içerisinde ön tarafta bazı değişmeler de yaptık. 3'lü oynamak bize rakibin kontra oyununa karşı daha iyi savunma imkanı veriyor. Sadece 2 hatamız oldu, o yüzden rakip pozisyon buldu. Onun haricinde başka bir pozisyonları olmadı. Üç hafta oynadık. Farklı bir oyun oldu tabii ki. Teknik anlamda seviye daha iyi. Biz kendi açımızdan fiziksel farklılık yaratmaya çalışıyoruz. Enerjimizi 90 dakikaya yaymaya çalışıyoruz. Daha iyi seviyeye gelmeye çalışıyoruz. Önümüzde 5 maç var, farklı farklı maçlar oynayacağız. Bir sonraki maçımızı kendi evimizde oynayacağız. Galibiyet anlamında. Taraftarımızın önünde umarım başarılı olacağız ve puan farkını kapatacağız" dedi.