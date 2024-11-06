Beşiktaş, Malmö'yü 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Malmö'yü 2-1 Mağlup Etti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'yü 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

06.11.2024 20:43
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Muçi'nin orta sahada kafayla indirdiği topu kontrol ederek hızla sol kanattan ceza sahasına giren Rafa Silva'nın vuruşunda kaleci Friedrich ayaklarıyla topu çeldi. Seken topa Rafa Silva hamle yaparken penaltı noktasında topu kontrol eden Joao Mario'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

64. dakikada gelişen Malmö atağında Erik Botheim'in ceza sahasında Christiansen'e pasında savunma ayak koyarken, topu önünde bulan Thelin'in vuruşunda kaleci Mert'i geçen top Masuaku'ya çarparak oyun alanına döndü.

66. dakikada Joao Mario'nun pasında Muçi tek dokunuşla topu Rafa Silva'ya aktardı. Rafa Silva'nın ceza yayı önünden direkt kaleye vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

75. dakikada Muçi'nin pasında ceza sahasında topu kontrol eden Semih'in dönerek yaptığı vuruşta kaleci Friedrich'ten seken topu savunma uzaklaştırdı.

76. dakikada sağ kanatta Rashica'nın pasına hareketlenen Svensson'un ceza sahası içinden yerden sert ortasında arka direkte Ernest Muçi meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

85. dakikada Emirhan'ın uzun pasında orta sahada topu kontrol eden Semih Kılıçsoy, topla ilerleyerek ceza yayı önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-0

89. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Jansson kafayla kale önüne gönderirken Christiansen'in yakın mesafeden kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

90. dakikada Muçi'nin pasında ceza yayı solunda topu alan Semih, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içi sol çaprazdan uzak direğe yerden yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

90+3. dakikada Christiansen ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalırken içeriye çevirdiği topu Rieks tek dokunuşla ağlara gönderdi. Yan hakemin ofsayt bayrağı kaldırdığı pozisyon VAR'da kontrol edilirken hakem Sven Jablonski golü verdi. 2-1

Hakemler: Sven Jablonski, Lasse Koslowski, Eduard Beitinger

Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista (Emirhan Topçu dk. 84), Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Cher Ndour (Milot Rashica dk. 72), Gedson Fernandes, Ernest Muçi, Rafa Silva (Salih Uçan dk. 84), Joao Mario (Al-Musrati dk. 72), Semih Kılıçsoy

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Baktiyor Zaynutdinov, Jean Onana, Can Keleş, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Malmö: Ricardo Friedrich, Colin Rosler, Pontus Jansson, Zattertröm, Hugo Bolin (Taha Abdi Ali dk. 72), Sergio Pena (Otto Rosengren dk. 86), Lasser Johnsen, Busanello, Anders Christiansen, Erik Botheim (Soren Rieks dk. 86), Isaac Thelin (Oliver Berg dk. 73)

Yedekler: Joakim Persson, William Lungren, Oscar Lewicki, Martin Olsson, Daniel Gudjohnsen, Elison Makolli, Zakaria Loukili, Adrian Skogmar

Teknik Direktör: Henrik Rydström

Goller: Ernest Muçi (dk. 76), Semih Kılıçsoy (dk. 85) (Beşiktaş), Rieks (dk. 90+3) (Malmö)

Sarı kartlar: Sergio Pena, Pontus Jansson (Malmö), Arthur Masuaku, Gabriel Paulista, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Malmö'yü 2-1 Mağlup Etti - Son Dakika

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