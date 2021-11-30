Beşiktaş, Melo'nun hocası Ferreira ile görüşüyor

Kara Kartal'da hoca değişimi beklenmiyordu ancak Brezilya'dan gelen haber ortalığı salladı. Brezilya basınından Globo, Libertadores şampiyonu olan Abel Ferreira'nın Beşiktaş'la görüştüğünü yazdı.
Abel Ferreira, sezon başında Fenerbahçe'ye de çok fazla yazılmıştı. Brezilya basınının Ferreira'yı Beşiktaş'a yazması dikkat çekti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Giresunspor maçından sonra istifa sinyali vermişti. Yalçın, "Beşiktaş bizim camiamız. Yarın yönetimle görüşeceğim" ifadelerini kullanmıştı ancak 'devam' kararı çıktı. Siyah-Beyazlılar'ın kötü seriye devam etmesi halinde hoca değişikliğine gitmesi sürpriz olmayacak.
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