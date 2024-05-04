Beşiktaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu\'nun sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, altyapısından yetişen Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesini uzattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 17 yaşındaki oyuncuyla 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme uzatıldığı belirtildi.
Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya geldiği Mustafa Erhan Hekimoğlu'na yeni dönemde siyah-beyazlı formayla başarı dilediği aktarıldı.
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