Beşiktaş, Ndidi ile 190. Yabancı Futbolcusunu Kattı

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, siyah-beyazlı futbol takımının tarihindeki 190. yabancı futbolcu oldu.

Beşiktaş, daha önce 55 farklı ülkeden 189 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, Ndidi'yi 8 milyon avro karşılığında kadrosuna katarken oyuncuyla da 3+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

2016-2017 sezonunun ikinci yarısından bu yana İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'de forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a transferiyle siyah-beyazlıların tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 190'a çıktı.

Futbol kariyerine Nijerya'nın Nath Boys Akademisinde başlayan Ndidi, daha sonra Belçika ekibi Genk'e transfer oldu. Genk'ten 2016-2017 sezonunun devre arasında Leicester City'e geçiş yapan Nijeryalı orta saha, Avrupa ve dünya futboluna adını "Ada"da duyurdu.

Beşiktaş tarihindeki 5. Nijeryalı

Wilfred Ndidi'nin Beşiktaş'a transferiyle siyah-beyazlı kulübün tarihindeki Nijeryalı futbolcu sayısı 5'e çıktı.

Beşiktaş'ta daha önce Nijeryalı oyuncular Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu ve Michael Eneramo, siyah-beyazlı formayı terletmişti.

Siyah-beyazlılara transferi resmileşen Wilfred Ndidi, Beşiktaş formasını giyecek 5. Nijeryalı futbolcu olacak.

Geçen sezonki performansı

Wilfred Ndidi, geçen sezonu İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City'de tamamladı.

İngiliz ekibinde forma giydiği dönemde istikrarlı bir profil çizen Nijeryalı oyuncu, Leicester City'de geçen sezon tüm kulvarlarda toplam 30 karşılaşmada görev yaptı.

Tecrübeli futbolcu, takımına söz konusu maratonda bir gollük katkı verdi.

Leicester City'de geçen 8,5 sezon

Wilfred Ndidi, İngiliz futboluna Leicester City formasıyla "merhaba" dedi.

Deneyimli orta saha, Belçika temsilcisi Genk'ten İngiliz ekibine 2016-2017 sezonunun devre arasında kayıtlara göre 17 milyon avroyu aşan bir bedelle transfer oldu.

Ndidi, Leicester kariyerinde tüm kulvarlarda toplam 303 maça çıkarken 18 golün altına imza attı.

"Ada"da 8,5 sezon forma giyen Nijeryalı oyuncu, 1'er İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup), İngiltere Süper Kupası (FA Community Shield) ve İngiltere Championship şampiyonlukları yaşadı.

İngiliz futbolcu James Maddison'dan Ndidi'ye övgü

Bir dönem Wilfred Ndidi ile Leicester City'de takım arkadaşı olan İngiliz futbolcu James Maddison, Nijeryalı oyuncu için övgü dolu sözler kullandı.

Nijerya basınına 2020 yılında konuşan Maddison, Ndidi'nin top kapma ve pas yeteneğinden bahsederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ndidi'nin sahada arkanızda olduğunu bilince kendinizi güvende hissediyorsunuz. Savunmanın önünde o varsa, sanki iki oyuncunuz varmış gibi oluyor. Pas yeteneğini çok geliştirdi."

Wilfred Ndidi, milli formayı 65 kez giydi

Yeni transfer Ndidi, Nijerya Milli Takımı formasını daha önce 65 kez terletti.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Ekim 2015'te o dönemki teknik direktör Sunday Oliseh yönetiminde ilk kez Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne karşı Nijerya formasını giydi.

Wilfred Ndidi, görev yaptığı 65 müsabakada milli formayla henüz gol sevinci yaşayamadı.

Bu sezonki 4. transfer

Wilfred Ndidi, Beşiktaş'ın bu sezonki 4. transferi oldu.

Başkan Serdal Adalı'nın bizzat kendisinin yönettiği transfer döneminde siyah-beyazlılar, bugüne kadar David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi'ye imza attırdı.

Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.