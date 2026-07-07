Beşiktaş: "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Alexander Nübel, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Alexander Nübel'i taşıyan uçak bu akşam 19.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır." - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Nübel'i Transfer Ediyor - Son Dakika
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