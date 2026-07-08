Beşiktaş Nübel ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

BEŞİKTAŞ, profesyonel futbolcu Alexander Nübel ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, nihai transferi hususunda Bayern Münih ile anlaşmaya varılan Alexander Nübel ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alexander Nübel'e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.