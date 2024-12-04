Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 22 Aralık'ta - Son Dakika
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Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 22 Aralık'ta

Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Aralık 2024'te yapılacağını ve toplantı çoğunluğu sağlanamazsa 29 Aralık'ta tekrar edileceğini açıkladı.

04.12.2024 18:48
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BEŞİKTAŞ, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Aralık 2024 tarihinde yapılacağını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da Zuhuratbaba Mahallesi, Ataköy Bulvarı, No: 14 Bakırköy- İstanbul adresinde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

22 Aralık 2024 Pazar günü toplantı çoğunluğu sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 22 Aralık'ta - Son Dakika

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