Süper Lig devi Beşiktaş, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün transferinde mutlu sona ulaştı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş ile Benfica, Orkun Kökçü'nün transferi konusunda her konuda sözlü olarak anlaşma sağladı. Haberde, Siyah-beyazlıların Orkun Kökçü'nün 25 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ve 5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında takıma katılacağı ifade edildi. Beşiktaş'ın milli futbolcu için Benfica'ya toplamda 30 milyon euro ödeyeceği dile getirildi.
Öte yandan Orkun Kökçü'nün İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. Portekiz basınında A Bola'nın haberine göre; Milli oyuncunun cuma günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Milli futbolcu, 25 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ve 5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında transfer olması halinde Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olacak.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Orkun Kökçü'nün transferini bitirdi! İşte İstanbul'a geliş tarihi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?