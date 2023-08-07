Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain'i transfer etmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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Beşiktaş, Oxlade-Chamberlain'i transfer etmeye hazırlanıyor

07.08.2023 17:16

Beşiktaş, transfer çalışmaları kapsamında Liverpool ile yollarını ayıran Oxlade-Chamberlain'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İddialara göre, futbolcu Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor ve kısa süre içerisinde Beşiktaş'a imza atacak. Oxlade-Chamberlain, Liverpool ve Arsenal formaları altında toplam 12 kupa kazanmış ve İngiltere Milli Takımı'nda 35 maçta 7 gol atmıştır.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Rebic'in ardından bomba bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Liverpool ile yollarını ayıran Oxlade-Chamberlain'in İstanbul'a geleceği ve kısa süre içerisinde siyah-beyazlılara imza atacağı iddia edildi.

TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK BAKIYOR

Birçok kulüple görüşen Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşmesinin ardından Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Sky Sport'ta yer alan habere göre, 29 yaşındaki futbolcu görüşmeleri hızlandırmak için 24 saat içerisinde İstanbul'da olacak.

12 KUPA KAZANDI

Liverpool ve Arsenal formaları altında toplam 12 kupa kazanan 29 yaşındaki orta saha, İngiltere Milli Takımı'nda 35 maça çıkarken 7 gol kaydetti.

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