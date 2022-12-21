Beşiktaş, Ozan Tufan'ı alacak mı? Şenol Güneş yanıtladı - Son Dakika
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Beşiktaş, Ozan Tufan'ı alacak mı? Şenol Güneş yanıtladı

21.12.2022 23:44
Beşiktaş, Ozan Tufan'ı alacak mı? Şenol Güneş yanıtladı

Türkiye Kupası'ndaki Şanlıurfaspor maçından sonra Ozan Tufan'a teklif yapıldığına yönelik iddialara yanıt veren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Ozan'ı beğeniyorum ama Hull City'nin oyuncusu. Şu anda gelen ya da giden yok" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı Şanlıurfaspor maçının ikinci yarısında şoktan uyandı. 6 dakikada maçı çeviren Siyah-Beyazlılar, karşılaşmayı 4-2 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na yükseldi.

MAÇIN ARDINDAN TRANSFER SORUSU

Maçın ardından yayıncı kuruluş A Spor'un yayınına katılan Şenol Güneş, transfer konusuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güneş, "Transfer döneminde beklentiniz olmasın" mesajını verdi.

"OZAN BEĞENDİĞİM OYUNCU"

Ozan Tufan transferiyle ilgili yöneltilen soruya Güneş, "Ozan beğendiğim bir oyuncu. Hull City'nin futbolcusu. Gelen veya giden oyuncumuz yok. Eldeki oyunculardan verim almamız gerekiyor. Çok fazla hayal kurmamak lazım transferde. Durumumuz belli" açıklamasını yaptı.

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Ozan Tufan'ı alacak mı? Şenol Güneş yanıtladı - Son Dakika


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