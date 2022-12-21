Beşiktaş, Ozan Tufan'ı alacak mı? Şenol Güneş yanıtladı

Beşiktaş, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı Şanlıurfaspor maçının ikinci yarısında şoktan uyandı. 6 dakikada maçı çeviren Siyah-Beyazlılar, karşılaşmayı 4-2 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na yükseldi.

MAÇIN ARDINDAN TRANSFER SORUSU

Maçın ardından yayıncı kuruluş A Spor'un yayınına katılan Şenol Güneş, transfer konusuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güneş, "Transfer döneminde beklentiniz olmasın" mesajını verdi.

"OZAN BEĞENDİĞİM OYUNCU"

Ozan Tufan transferiyle ilgili yöneltilen soruya Güneş, "Ozan beğendiğim bir oyuncu. Hull City'nin futbolcusu. Gelen veya giden oyuncumuz yok. Eldeki oyunculardan verim almamız gerekiyor. Çok fazla hayal kurmamak lazım transferde. Durumumuz belli" açıklamasını yaptı.