Beşiktaş, Paris Saint-Germain'in İtalyan futbolcusu Cher Ndour ile transfer görüşmelerine başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Paris Saint-Germain'in İtalyan futbolcusu Cher Ndour ile transfer görüşmelerine başladı

Beşiktaş, Paris Saint-Germain\'in İtalyan futbolcusu Cher Ndour ile transfer görüşmelerine başladı

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in İtalyan futbolcusu Cher Ndour, İstanbul'a geldi. Ndour'u kulüp yetkilileri ve taraftarlar karşıladı. Siyah-beyazlılar, Ndour ile transfer detaylarını görüşecek.

12.08.2024 22:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'in İtalyan futbolcusu Cher Ndour, İstanbul'a geldi.

İtalya'nın Milano kentinden uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu kulüp yetkilileri ile siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunmayan Ndour, konaklayacağı otele geçti.

Siyah-beyazlıların, Cher Ndour ile transfere ilişkin son detayları görüşeceği öğrenildi.

İtalyan oyuncuyla anlaşılması durumunda Beşiktaş'ın sağlık kontrollerinin ardından Ndour ile bir yıllık kiralık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Beşiktaş, istanbul, İtalya, Fransa, Cher, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Paris Saint-Germain'in İtalyan futbolcusu Cher Ndour ile transfer görüşmelerine başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:10 Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan’a Türkiye’den helikopter ve uçak desteği Orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den helikopter ve uçak desteği
21:02 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı! 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi
20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
19:38 Mesleği bırakıyor Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi Mesleği bırakıyor! Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi
18:55 Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve vatandaşlara hakaret eden kadın tutuklandı Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve vatandaşlara hakaret eden kadın tutuklandı
10:49 Zorla hücreye girip tecavüzcünün alnına bu dövmeyi yaptı Zorla hücreye girip tecavüzcünün alnına bu dövmeyi yaptı
10:45 Icardi’nin gizemli odası Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor Icardi'nin gizemli odası! Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor
10:24 DolarTL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor Dolar/TL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor
10:06 Süper Lig’de ilk hafta bugün tamamlanıyor İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta bugün tamamlanıyor! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
10:05 Türkiye’de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu
09:55 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
09:49 Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı Kabaktepe’nin koltuğu için 3 isim öne çıktı Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı! Kabaktepe'nin koltuğu için 3 isim öne çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 23:01:35. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Paris Saint-Germain'in İtalyan futbolcusu Cher Ndour ile transfer görüşmelerine başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement