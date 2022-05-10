Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

10.05.2022 19:47
Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisindeki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarının yanı sıra 6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisindeki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarının yanı sıra 6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca Atakaş Hatayspor ile Medipol Başakşehir'in de PFDK'ya sevkine karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 10 Mayıs 2022 tarihli PFDK sevklerini açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı:

"1- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü'nün 06.05.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.2- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 07.05.2022 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 08.05.2022 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."


YORUMLAR
500
Beşiktaş-Fenerbahçe maçına 'kripto para' damgası! Hakem Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlatıldı Beşiktaş-Fenerbahçe maçına 'kripto para' damgası! Hakem Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlatıldı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den infial yaratacak sözler! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, 'Şaklaban' benzetmesi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den infial yaratacak sözler! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a, 'Şaklaban' benzetmesi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:36 Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ilk hamlesi belli oldu! Trump'ın yasağını kaldıracak
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
22:15 Arda Turan, yılın en sevilen futbolcusu seçildi, sosyal medya ayağa kalktı!
22:10 Bakan Soylu, sığınmacılar hakkında kendisine "Günaydın" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar
21:48 Bakan Nebati, Erdoğan'ın açıklamasından sonra konut fiyatlarını yükselmesi hakkında konuştu: İlgili adımları atacağız, asla müsamaha göstermeyeceğiz
21:46 Müzik yasağı saatinin 01.00'e uzatılması tartışmalara neden oldu! Tepkiler arka arkaya geldi
21:16 Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında sahaya atılan balık şaşkınlık yarattı
20:53 Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş: Erdoğan zengin müteahhitlere aşk ile yardım ediyor
20:39 Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 23:07:23. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement