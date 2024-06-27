Beşiktaş, Rafa Silva'nın transferini KAP'a bildirdi - Son Dakika
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Beşiktaş, Rafa Silva'nın transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Rafa Silva\'nın transferini KAP\'a bildirdi

Beşiktaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Rafa Silva'ya yıllık 6 milyon Avro garanti ücret ödeyeceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

27.06.2024 09:43
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Beşiktaş, Rafa Silva'nın transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Siyah-beyazlı kulüp, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Portekizli oyuncuya yıllık 6 milyon Avro garanti ücret ödeyecek.

Beşiktaş, yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, anlaşmaya vararak İstanbul'a getirdiği son olarak Benfica forması giyen 31 yaşındaki Portekizli oyuncu Rafa Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'in transferi konusunda, Oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6 milyon Avro garanti ücret ödenecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Rafa Silva'nın transferini KAP'a bildirdi - Son Dakika

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