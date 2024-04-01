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Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti

Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın yapacakları antrenmanla sürdürecek.

01.04.2024 20:31  Güncelleme: 20:35
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına antrenmanla devam etti - Son Dakika

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