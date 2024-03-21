Beşiktaş, RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklara başladı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı, ikinci başkan Hüseyin Yücel, asbaşkan Mete Vardar ve futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba da takip etti.
Siyah-beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda sakatlığı devam eden ve yurt dışında bulunan bazı futbolcular katılmadı. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Macaristan Milli Takımı, Başkent Budapeşte'ye yaklaşık 1 saat uzaklıktaki tesislerinde teknik direktör Marco Rossi yönetimindeki antrenmanı tamamladı. İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışması yapılırken, basına kapalı bölümünde Türkiye karşılaşmasının taktik çalışması gerçekleştirildi. Macaristan ile Türkiye arasındaki hazırlık maçı Puskas Arena'da TSİ 22.45'te başlayacak.
A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Ersen Martin, rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. İzmir'de düzenlenen cenaze töreninde teknik direktörler ve futbol camiasından birçok isim hazır bulundu. Ersen Martin, Türkiye'de birçok takımda forma giydi ve 3 kez A Milli Takım'da görev aldı.
Bursaspor Teknik Direktörü Ümit Şengül, Kırklarelispor ve Zonguldak Kömürspor maçlarını kazanarak şehrin umutlarını canlı tutmayı hedeflediklerini belirtti. Şengül ayrıca, takımın 39-40 puan toplamayı hedeflediğini vurguladı.
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