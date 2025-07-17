Beşiktaş, her konuda anlaşmaya vardığı sağ bek oyuncusu Kyle Walker-Peters ile ilgili bir açıklama yaptı.
Siyah-beyazlılar, İstanbul'a gelmek için üçüncü kez tekrardan ekstra süre talep eden Kyle Walker-Peters'ın transferinden vazgeçildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kyle Walker-Peters bugün tarafımıza yapmış olduğu bildirimde bir kez daha ek süre talebinde bulunmuştur. Bunun üzerine kulübümüz, söz konusu futbolcunun transferinden vazgeçmiştir." ifadeleri kullanıldı.
İstanbul'a daha önce gelişi iki kez ertelenen Kyle Walker-Peters, ailesiyle birlikte işleri olduğunu öne sürmüş ve Beşiktaşlı yetkililerden ekstra süreler talep etmişti.
2024-2025 sezonunda Southampton formasıyla 35 maçta forma giyen Walker-Peters, 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş resmen açıkladı: Transferi iptal edildi - Son Dakika
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