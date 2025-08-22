Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ı geri alıyor

BEŞİKTAŞ sol bek pozisyonu için eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı transfer ediyor.

Alt yapıdan yetişen ve 3 sezon önce Rangers FC'ye transfer olan Rıdvan Yılmaz ile anlaşan siyah beyazlılar, oyuncunun kulübü ile de son detayları konuşuyor.

Bu akşam İstanbul'a gelmesi beklenen Rıdvan Yılmaz'ın, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Rangers'ta 3 sezonda 77 maça çıkan Rıdvan, bu maçlarda 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.