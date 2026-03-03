Beşiktaş, Rizespor'u Konuk Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beşiktaş, Rizespor'u Konuk Ediyor

03.03.2026 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Rizespor'u ağırlayarak liderliği hedefliyor. Maç yarın 20.30'da.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son hafta maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Kupada oynadığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, C Grubu'nda 7 puanla ilk sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor ise çıktığı 3 karşılaşmada birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karadeniz ekibi topladığı 4 puan ve averajla 4. sırada kendine yer buldu.

Beşiktaş, rakibini yenerek gruptan lider çıkmayı hedefliyor. Rizespor ise önce kazanıp daha sonra rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Bu sezon iki takımın Süper Lig'deki randevusunu Beşiktaş, sahasında 1-0 kazanmıştı.

Eksikler

Siyah-beyazlılarda Çaykur Rizespor maçı öncesinde iki eksik bulunuyor.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure müsabakada formasından uzak kalacak.

Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü, geri dönüyor

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları nedeniyle Trendyol Süper Lig'deki Kocaelispor maçında yedek kulübesinde yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, Rizespor karşılaşmasında görevinin başında olacak.

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü de sarı kart cezasından dolayı Kocaelispor deplasmanında forma giyemedi.

Milli orta saha da görev verilmesi durumunda Çaykur Rizespor müsabakasında sahadaki yerini alabilecek.

Kupadaki 9. randevu

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası'nda 9. kez karşı karşıya gelecek.

1989-1990 sezonundan bu yana 8 kez karşılaşan iki ekibin randevusunda siyah-beyazlı takım, 4 galibiyet elde etti.

Karadeniz temsilcisi 3 müsabakadan galip ayrılırken, 1 maç ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 13 golüne Rizespor, 9 golle yanıt verdi.

Son iki maçta kalesini gole kapattı

Beşiktaş, oynadığı son iki karşılaşmada rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Süper Lig'de Göztepe'yi 4-0, Kocaelispor'u da 1-0 yenen siyah-beyazlılar, kupadaki Çaykur Rizespor maçında bu seriyi geliştirmeyi hedefliyor.

Son iki müsabakada kalesini gole kapatan Beşiktaş, bu sezon 8 resmi karşılaşmayı gol yemeden kazandı.

Beşiktaş'ta hedef derbi öncesi namağlup seriyi korumak

Süper Lig'de hafta sonu derbide Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, son 16 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.

Süper Lig'de 11. haftada 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 13, Türkiye Kupası'nda da 3 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte sahadan yenik ayrılmadı.

Derbi öncesinde olumsuz bir sonuçla karşılaşmak istemeyen Sergen Yalçın ve öğrencileri, Rizespor karşısında seriyi devam ettirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Beşiktaş, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Rizespor'u Konuk Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye ekonomisiyle ilgili yüz güldüren veri Mehmet Şimşek kayıtsız kalamadı Türkiye ekonomisiyle ilgili yüz güldüren veri! Mehmet Şimşek kayıtsız kalamadı
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama "Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
Körfez’de patlayan bombalar Fransa’yı harekete geçirdi Körfez'de patlayan bombalar Fransa'yı harekete geçirdi
Michael Carrick’in Manchester United’ı resmen uçuyor Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor
Lisede dehşet Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı Lisede dehşet! Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu’nun akıbeti meçhul İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul
İranlı kızlar Hamaney’in ölümünün ardından ’’Trump dansı’’ akımı başlattı İranlı kızlar Hamaney'in ölümünün ardından ''Trump dansı'' akımı başlattı
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai’de mahsur kaldı Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve İvana Sert Dubai'de mahsur kaldı
Fenerbahçe’de 10 günlük kabus Fenerbahçe'de 10 günlük kabus

09:47
İran’ın büyük hatası MOSSAD, Hamaney’i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı
İran'ın büyük hatası! MOSSAD, Hamaney'i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı
09:30
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
09:28
Eski eşinin başkasıyla öpüştüğünü görünce bakın ne dedi
Eski eşinin başkasıyla öpüştüğünü görünce bakın ne dedi
09:06
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
08:59
Neler oluyor ABD’de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı
Neler oluyor? ABD'de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı
08:50
Fatma Nur öğretmenin oğlu için yazdığı not kahretti: Ömrüm yeterse...
Fatma Nur öğretmenin oğlu için yazdığı not kahretti: Ömrüm yeterse...
08:34
Piyasalar alev alev Altın fiyatları 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı
Piyasalar alev alev! Altın fiyatları 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı
08:30
Kim Jong Un’dan İran’a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter
Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter
08:21
Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder
Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder
07:26
İran, Arabistan’ın kalbini vurdu ABD Büyükelçiliği’nde büyük patlama
İran, Arabistan'ın kalbini vurdu! ABD Büyükelçiliği'nde büyük patlama
07:20
İsrail ülkenin başkentini vurdu Art arda patlamalar yaşandı
İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 10:02:39. #.0.4#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Rizespor'u Konuk Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.