Beşiktaş Rövanş İçin Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş Rövanş İçin Hazır

Beşiktaş Rövanş İçin Hazır
13.08.2025 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, St. Patrick's ile UEFA Konferans Ligi rövanşında avantajla mücadele edecek.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında yarın İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynanan ilk maçta rakibini 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, tur için avantajlı taraf durumunda.

UEFA Avrupa Ligi'ne Shakhtar Donetsk karşısında aldığı yenilgilerin ardından 2. eleme turunda veda eden Beşiktaş, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam ediyor. Kartal, yarın saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Deplasmanda oynanan ilk maçta elde ettikleri 4-1'lik galibiyetin avantajıyla rövanş maçına çıkacak olan siyah-beyazlılarda hedef play-offlara kalmak.

Avrupa kupalarında 256. maç

Beşiktaş, St. Patrick's ile oynayacağı müsabakayla birlikte Avrupa kupalarındaki 256. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar geride kalan 255 mücadelede 96 galibiyet, 49 beraberlik ve 110 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 344 kez havalandıran Kartal, kalesinde ise 391 gole engel olamadı.

Siyah-beyazlı takımda, St. Patrick's maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş, İrlanda temsilcisi karşısında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den görev bekleyecek.

Muhtemel rakipler belli

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlılar, play-off turunda Kazakistan'ın Astana takımı ile İsviçre'nin Lausanne takımlarının eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Lausanne, sahasındaki ilk maçta Astana'yı 3-1 yendi.

Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

Antonio Nobre yönetecek

Beşiktaş ile St. Patrick's arasında oynanacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Nobre yönetecek. Nobre'nin yardımcılıklarını Pedro Ribeiro ile Nelson Pereira yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise David Rafael Oliveira da Silva olacak. Karşılaşmada VAR olarak Andre Narciso, AVAR'da da Catarina Campos görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Konferans, Beşiktaş, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Rövanş İçin Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Otobüste panik anları Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı Otobüste panik anları! Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı
Köfteci Yusuf Süper Lig’in efsane takımına sponsor oldu Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Halit Yukay’ın tekne kazasında yeni detay Gemideki izler tutuklama getirdi Halit Yukay'ın tekne kazasında yeni detay! Gemideki izler tutuklama getirdi
Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı Fenomenin öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
İki arkadaş serinlemek için girdikleri denizde can verdi İki arkadaş serinlemek için girdikleri denizde can verdi
MasterChef Ayten Saner’in hayatı dram çıktı Anlattıkları yürek burktu MasterChef Ayten Saner'in hayatı dram çıktı! Anlattıkları yürek burktu
Doktor Sedanur Bağdigen’in esrarengiz ölümünde veda notu ortaya çıktı Doktor Sedanur Bağdigen'in esrarengiz ölümünde veda notu ortaya çıktı
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı

09:55
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
Kendi inşaatını denetlerken yaşamını yitirdi
08:55
Trump’ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC’ye müdahaleye başladı
Trump'ın emriyle ulusal muhafızlar Washington DC'ye müdahaleye başladı
08:30
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’ye askeri operasyon hazırlığı başladı
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'ye askeri operasyon hazırlığı başladı
14:23
Neşet Ertaş’ın kardeşi zor durumda Turnelerden sokaklara
Neşet Ertaş'ın kardeşi zor durumda! Turnelerden sokaklara
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
14:10
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
Yakaladığı yılana önce elleriyle su içirdi sonra okşayıp öptü
13:57
Yolcu trenle peron arasında sıkıştı Acı çığlıkları istasyonu metroyu inletti
Yolcu trenle peron arasında sıkıştı! Acı çığlıkları istasyonu metroyu inletti
13:51
İclal Aydın’ı yıkan acı haber
İclal Aydın'ı yıkan acı haber
13:45
“Deprem olmaz“ denilen il için uykuları kaçıracak uyarı Uzmanı büyüklük bile verdi
"Deprem olmaz" denilen il için uykuları kaçıracak uyarı! Uzmanı büyüklük bile verdi
13:31
İlçede göz gözü görmüyor Cudi ve Gabar dağları kayboldu
İlçede göz gözü görmüyor! Cudi ve Gabar dağları kayboldu
13:29
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
Yangında evleri küle dönen vatandaşlar konuştu: Herkesin yüzüne alev topu vuruyordu
13:16
Ali Koç’tan tatil eleştirilerine yanıt: Geziyorum tozuyorum yazın ya
Ali Koç'tan tatil eleştirilerine yanıt: Geziyorum tozuyorum yazın ya
13:12
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 10:09:03. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş Rövanş İçin Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.