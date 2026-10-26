Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i 2-0 yenip ligde puanını 18'e çıkardı - Son Dakika
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Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i 2-0 yenip ligde puanını 18'e çıkardı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek puanını 18'e çıkardı. 76. dakikada Hyeon-gyu Oh'un ligdeki ilk golüyle öne geçen siyah-beyazlılar, 89. dakikada Junior Olaitan'ın golüyle farkı ikiye çıkardı ve Başakşehir 11 puanda kaldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul Başakşehir'i 2-0 yenerek puanını 18'e yükseltti.

İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmada Hyeon-gyu Oh'un 76. dakikada attığı golle öne geçen siyah-beyazlılar, son haftaların dikkat çeken ismi Junior Olaitan'ın 89. dakikada attağı şık golle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde maçını kazanan Beşiktaş, ligde puanını 18 yaptı. Başakşehir ise 11 puanda kaldı.

Oh, ligde siftah yaptı

Beşiktaş'ın maçtaki ilk golünü atan Hyeon-gyu Oh, bu sezon ligde ilk kez fileleri havalandırdı.

Ndidi'nin yerine 65. dakikada oyuna giren Güney Koreli oyuncu, 76. dakikada orta sahadan kaptığı topu Başakşehir ağlarına gönderdi.

Bu sezon 4. golünü kaydeden Oh, Hoffenheim ile Almanya'da oynanan ve Beşiktaş'ın 3-2 galibiyetiyle sona eren maçta siyah-beyazlıların 2 golünü atmıştı. Oh diğer golünü ise Kauno Zalgiris karşısında kaydetti.

Dolmabahçe'de bileği bükülmüyor

Beşiktaş, Tüpraş Stadı'ndaki Başakşehir galibiyetiyle bu sezon iç sahadaki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Dolmabahçe'deki 10 karşılaşmada 9 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, 1 müsabakayı da berabere bitirdi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan lig maçlarını kazanmayı başaran Beşiktaş, bu süreçte Eyüpspor, Çorum FK, Erzurumspor FK ve Kocaelispor'un ardından Başakşehir karşısından da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Midtjylland'la oynanan maçla başlayan süreçte siyah-beyazlılar, Avrupa maçlarında ise Hradec Kralove, Kauno Zalgiris ve Marsilya karşısında kazanırken, Crystal Palace ile berabere kaldı.

Olaitan yine attı

Crystal Palace ile hafta içinde oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında takımının ikinci golünü atan Junior Olaitan, Başakşehir'i de boş geçmedi.

Karşılaşmanın 89. dakikasında ceza sahası dışından çektiği şutta topu filelerle buluşturan siyah-beyazlı oyuncu, aynı zamanda bu sezonki ilk lig golünü attı.

6 maç sonra gol yemedi

Beşiktaş 6 maç sonra kalesini gole kapatmayı başardı.

Sezonun ilk 6 resmi maçında gol yemeyen siyah-beyazlılar, daha sonra oynanan karşılaşmalarda kalesini gole kapatamadı.

Erzurumspor FK'yi 3-0 yendikten sonra oynadığı Marsilya, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor, Hoffenheim, Trabzonspor ve Crystal Palace maçlarında rakiplerinin gol sevincini engelleyemeyen siyah-beyazlılar, bu süreçte 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik yaşarken kalesinde 11 gol gördü.

Oh, tribünlere çıktı

Beşiktaş'ta galibiyetin kritik isimlerinden Hyeon-gyu Oh maçtan sonra tribünlere çıktı.

Karşılaşmanın ardından galibiyet "üçlü"sü için tribünlere gelen Oh, daha sonra taraftarların arasına karışarak 'set' olarak adlandırılan bölgeye çıktı ve taraftarlara buradan "üçlü" çektirdi.

Poku, 4 maç sonra sahada

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı Ernest Poku, 4 maç sonra forma giydi.

Ligin 6. haftasındaki Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında forma giydikten sonra 4 müsabakada sahaya çıkamayan Poku, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Başakşehir karşısındaki ilk değişikliği oldu.

Vaclav Cerny'nin yerine 56. dakikada oyuna giren Poku, ligde Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarında, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Hoffenheim ve Crystal Palace karşılaşmalarında forma giyemedi.

Kaynak: AA
Trendyol Süper LigBaşakşehirBeşiktaşİstanbulSporSon Dakika

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