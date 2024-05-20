Beşiktaş, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni yenerek öne geçti - Son Dakika
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Beşiktaş, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni yenerek öne geçti

Beşiktaş, Sakarya Büyükşehir Belediyesi\'ni yenerek öne geçti

2023-2024 Hentbol Erkekler Süper Ligi Play-off Final Serisi ilk maçında Beşiktaş, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni 37-36'lık skorla yenerek seride 1-0 öne geçti. İkinci maç ise 22 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

20.05.2024 22:41  Güncelleme: 22:44
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2023-2024 Hentbol Erkekler Süper Ligi Play-off Final Serisi ilk maçında Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni 37-36'lık skorla yenen Beşiktaş seride 1-0 öne geçti.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş 16-13 önde kapatırken, müsabakayı da 37-36'lık skorla kazandı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla seride 1-0 öne geçti. Final serisi ikinci maçı 22 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00'de yine Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak.

Kadınlar Süper Ligi'nde Konyaaltı Belediyesi üçüncü oldu

2023-2024 sezonu Kadınlar Süper Ligi Sıralama Etabı Üçüncülük serisinde bugün oynanan maçı kazanarak rakibi Kastamonu Belediyesi'ne karşı 2-0'lık üstünlük sağlayan Konyaaltı Belediyesi, Kadınlar Süper Ligi'ni üçüncü olarak tamamladı.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da bugün oynanan maçta Konyaaltı Belediyesi, Kastamonu Belediyesi'ni 43-39 yendi ve seride 2-0 yaparak lig üçüncüsü oldu. Müsabaka sonrasında yapılan tören ile Konyaaltı Belediyesi'ne plaket ve madalyaları THF Asbaşkanı Ediz Erkovan ve THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan takdim etti.

Kadınlar Süper Ligi'nde 5/6 Sıralama serisinde bugün oynanan maçta ise Görele Belediyesi, Bursa BBSK'yı 33-32'lik skor ile mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı. Serinin galibi üçüncü maçta belirlenecek. Galip olan takım Kastamonu Belediyesi ile lig dördüncülüğü için karşılaşacak. Serinin mağlubu ise ligi altıncı sırada tamamlayacak.

Sıralama Etabı'nda bugün oynanan yedincilik serisi maçında ise Üsküdar Belediyesi, İzmir BBSK'yı 41-35 yenerek seride 2-0'lık üstünlük yakaladı ve Kadınlar Süper Ligi'ni yedinci sırada tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni yenerek öne geçti - Son Dakika

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