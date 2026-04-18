SÜPER Lig'in 30'uncu haftasında yarın Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, Samsun'a geldi.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, özel uçakla Çarşamba Havalimanı'na iniş yaptı. Güvenlik şeridinin dışında bulunan taraftarlar, tezahürat ve çiçeklerle karşıladığı futbolculara forma imzalattı. Futbolcular, taraftarların karşılamasının ardından takım otobüsüne binerek konaklayacakları otele doğru yola çıktı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 20.00'de 19 Mayıs Stadı'nda Samsunspor'a konuğu olacak.