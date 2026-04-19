Beşiktaş, Samsunspor'a Yenildi

19.04.2026 19:57
Sergen Yalçın, ikinci yarıda temaslı oyuna cevap veremediklerini ve üzüntü duyduklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Samsunspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın ikinci yarısında rakiplerinin temaslı oyununa cevap veremediklerini söyledi.

Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki farklı yarı izlediklerini anlattı.

İlk yarıda oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu aktaran Yalçın, "İkinci yarı başlangıçta 25 dakikalık bölümde rakip üzerimize geldi. İyi baskı yaptılar ve çok güzel iki tane de jeneriklik gol attılar. Onun neticesinde doğal olarak oyuncularımızın psikolojisi bozuldu. ve neticesinde beklenmedik bir skorla buradan ayrıldığımız için üzgünüz tabii. Bireysel performanslar ve takım performanslarını değerlendireceğiz kendi içimizde. Özellikle ikinci yarıda takım performansı beklentimizin çok altındaydı, onu söyleyebilirim. Samsunspor, ikinci yarıda daha kontrollü ve daha agresifti. Kazanmak adına birçok şeyi yaptılar. Doğruları daha çok yaptı. Rakip bize göre daha iyiydi ve kazandılar haklı olarak. Onları da tebrik etmek lazım." diye konuştu.

Yalçın, takım içinde yaşananları değerlendireceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Samsun deplasmanı da kolay bir deplasman değil. Güçlü bir takım Samsunspor. Bence iyi de bir kadroları var. İkinci yarı onların o temaslı oyununa cevap veremedik. Aslında büyük problem buydu. Temaslı oyunda rakibin çok gerisinde kaldık. Tabii bazı şeyleri saha içerisinde yapamayınca, rakibe cevap veremeyince doğal olarak rakip oyunu kendi lehine çeviriyor ve kazanıyor. Biraz öyle bir ikinci yarı oynadık. Tabii üzgünüz kaybettiğimiz için ama kendi içimizde değerlendirip neler hataydı, neler yanlıştı, neleri düzeltmemiz lazım, biraz onların üzerine çalışacağız. Çalışmamız gerekiyor çünkü hafta içi de çok ciddi bir kupa maçı oynayacağız. Sezonun belki de bizim için en önemli maçı bundan sonrası için. Ama hataları telafi edeceğiz bundan sonra öyle düşünüyorum."

Kaynak: AA

Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Soğuk savaş devam ediyor Aziz Yıldırım, Ali Koç’la kendisine ayrılan koltuğa oturmadı Soğuk savaş devam ediyor! Aziz Yıldırım, Ali Koç'la kendisine ayrılan koltuğa oturmadı
Abla Doku’dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
Mahkeme İnan Kıraç’ın evliliği için son noktayı koydu Mahkeme İnan Kıraç'ın evliliği için son noktayı koydu
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
Aysu göz göre göre öldü Son anları kamerada Aysu göz göre göre öldü! Son anları kamerada

20:29
Premier Lig’de 4-3’lük çılgın maç Gitti denen maç döndü
Premier Lig'de 4-3'lük çılgın maç! Gitti denen maç döndü
19:49
Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu
Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu
18:50
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi Bir şartları var
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var
18:25
Ugandalı General bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine Çinlilere verelim
18:05
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı
18:05
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
